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В Лаишево открыли бронзовый бюст Герою СССР Борису Кузнецову

Борис Кузнецов ушел из жизни в ноябре 2020 года.

В лаишевском парке Победы открыли бронзовый бюст Герою СССР Борису Кузнецову. На торжественной церемонии присутствовали глава района Ильдус Зарипов, депутат Госдумы РФ Фатих Сибагатуллин и зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

Снять покрывало с памятника предоставили дочери и внуку Героя — Наталье и Александру Иванченовым. На мероприятие также прибыла вдова ветерана Альфия Филатова. По ее словам, Борис Кириллович был тем человеком, который заряжал всех энергией, оптимизмом и жизнелюбием.

«Сегодняшнее открытие памятника — это дань уважения Герою Советского Союза Борису Кирилловичу Кузнецову. Ведь он достоин того, чтобы память о нем и его героическом подвиге сохранилась в сердцах потомков», — сказала она.

При жизни Кузнецов был награжден «Золотой Звездой» Героя СССР.

Сейчас имя Кузнецова носит Лаишевская средняя общеобразовательная школа № 2.

КВ
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