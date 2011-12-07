Мэрия Казани поддержит рекламный бизнес

В этот период многие предприниматели, представители крупного бизнеса отказались от размещения наружной рекламы. Заполняемость площадей на цифровых конструкциях упала с 61% в марте до 28% в апреле и до 13% в мае, на статичных щитовых поверхностях — с 51 до 25%.

В связи с полной отменой концертной деятельности, спортивных и зрелищных мероприятий афиши пустые. Исполком Казани решил поддержать столичный рекламный бизнес и отсрочить предприятиям на год платежи за 2-й квартал. Это примерно 78 млн рублей. Также в городе реализовывается проект «Антивирусная программа», которая позволяет малому бизнесу бесплатно разместить рекламу. Участниками проекта уже стали 600 предпринимателей, сообщили вчера на городском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Но к прежним показателям вернуться будет пока сложно.

В 2019 году в бюджет города от наружной рекламы поступило около 300 млн рублей. Объем рынка наружной рекламы Казани вырос на 35% и составил 872 млн рублей. Еще до начала режима самоизоляции была принята городская программа, стимулирующая развитие рыночного бизнеса в столице Татарстана, — «Развитие сферы наружной рекламы и информации на территории города Казани на 2021–2025 годы».

Основное внимание в программе уделено поддержке предприятий наружной рекламы, поступлению инвестиций и увеличению доходов. Предполагается создавать больше рекламных конструкций малого формата, которые можно совместить с остановочными павильонами. В 2019 году схема размещения таких объектов была дополнена 48 павильонами, их общее количество увеличилось до 120.

В стадии разработки находится проект по установке остановочных павильонов на Большом Казанском кольце. Особенность этих павильонов — увеличение рекламных поверхностей за счет брендирования всей остановки и использование цифровых поверхностей. Реализация проекта планируется после завершения строительства второго этапа БКК.