В Татарстане ежегодно сдают кровь около 33 тыс. доноров, 42% из них входят в возрастную группу от 25 до 34 лет, сообщили в Республиканском центре крови.

«Ежегодное количество доноров по республике составляет свыше 33 тыс. человек. Из них 32% это люди в возрасте 18 — 24 года, 42% — татарстанцы в возрасте 25 — 34 года, 15% входят в группу 35 — 44 года и 11% доноров крови — лица в возрасте 45 — 60 лет», — уточнили специалисты.

70% доноров — мужчины, 30% — женщины.

В центре крови также отметили, что каждый год в Татарстане 30 тыс. больных нуждаются в 50 тоннах компонентах донорской крови. «1 донация спасет целых 3 человеческих жизни», — рассказали специалисты.

Напомним, в России донорам положены два дополнительных выходных дня, соцпакет, льготы, право на ежегодную выплату (14,6 тыс. рублей) и другие виды поощрений от государства.

Подробности о возможности стать донором крови можно уточнить на сайте республиканского центра крови rckrt.ru или на официальной странице организации в Instagram @rck_mz_rt.