В ПФР рассказали, как будут доставлять пенсию в июне

По информации пресс-службы Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, если по графику дата получения пенсии 12, 13 и 14 числа, и пенсионер получает выплаты через УФПС «Татарстан почтасы» — филиал ФГУП «Почта России», то доставка и выплата пенсии будет произведена 11 июня.

АО «Служба доставки» будет осуществлять выплату пенсии без изменений в соответствии с установленным графиком доставки.

Выплаты пенсий и иных социальных выплат через кредитные учреждения, тем, чьи даты выдачи пенсий по графику приходятся на праздничные дни, так же будут произведены 11 июня.