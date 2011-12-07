Фарид Мухаметшин посетил АО «Татмедиа» и ознакомился с медийными проектами холдинга

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин посетил АО «Татмедиа». С медийными проектами компании его ознакомили руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Во время рабочего визита Мухаметшину рассказали об обновлении форматов изданий «Казанских ведомостей» и «Шәһри Казан».

Позже ему продемонстрировали портал «Миллиард.Татар» и сервис «Хатлар йорты», после чего он отправил открытки по двум адресам.

Также председатель Госсовета РТ ознакомился с экспозицией, представленной газетами «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан». В завершении Мухаметшин посетил редакции радио «Китап» и «Тартип», Затем он посетил редакцию информационного агентства «Татар-информ».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что тиражи печатных изданий АО «Татмедиа» за полгода выросли на 20%.