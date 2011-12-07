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В Казани активисты вывезли с территории озера Лесного 30 мешков мусора

Была очищена береговая линия и дно озера.

В Казани в рамках экологической акции активисты вывезли 30 мешков мусора с территории озера Лесного в Авиастроительном районе Казани, сообщает мэрия Казани.

Отмечается, что участниками акции стали представители Русского географического общества, молодежное экологическое движение Татарстана «Будет чисто», а также неравнодушные граждане, некоторые из которых пришли на уборку с семьями.

Мероприятие отметилось уборкой мусора как со дна озера, так и береговой линии. Дайверы очистили дно от бутылок и кирпичей, а активисты на суше убрали оставленный предыдущими отдыхающими весь остальной мусор.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что активисты Татарстана очистили от мусора 3 тыс. км береговых линий республики.

КВ
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