Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленное обучение

Минобрнауки уже утвердило рекомендации о работе вузов в целях борьбы с коронавирусом.

Вузы России могут начать переводить непривитых студентов на удаленное обучение. Документ подписан заместителем министра Дмитрием Афанасьевым, сообщает ТАСС.

Минобрнауки уже утвердило рекомендации о работе вузов в целях борьбы с коронавирусом.

Из документа следует, что тем, кто прошел вакцинацию или переболел в течение последних шести месяцев, не будет ограничен доступ к очным занятиям в вузах.

Также отмечена целесообразность проводить раздельную итоговую и промежуточную аттестацию привитых и непривитых студентов.

Ранее сообщалось, что сейчас 273 предприятия Татарстана получили постановления об обязательной вакцинации сотрудников.

КВ
Лента новостей