Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленное обучение

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Вузы России могут начать переводить непривитых студентов на удаленное обучение. Документ подписан заместителем министра Дмитрием Афанасьевым, сообщает ТАСС.
Минобрнауки уже утвердило рекомендации о работе вузов в целях борьбы с коронавирусом.
Из документа следует, что тем, кто прошел вакцинацию или переболел в течение последних шести месяцев, не будет ограничен доступ к очным занятиям в вузах.
Также отмечена целесообразность проводить раздельную итоговую и промежуточную аттестацию привитых и непривитых студентов.
Ранее сообщалось, что сейчас 273 предприятия Татарстана получили постановления об обязательной вакцинации сотрудников.