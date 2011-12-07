Минобрнауки рекомендовало перевести непривитых студентов на удаленное обучение

Вузы России могут начать переводить непривитых студентов на удаленное обучение. Документ подписан заместителем министра Дмитрием Афанасьевым, сообщает ТАСС.

Минобрнауки уже утвердило рекомендации о работе вузов в целях борьбы с коронавирусом.

Из документа следует, что тем, кто прошел вакцинацию или переболел в течение последних шести месяцев, не будет ограничен доступ к очным занятиям в вузах.

Также отмечена целесообразность проводить раздельную итоговую и промежуточную аттестацию привитых и непривитых студентов.

Ранее сообщалось, что сейчас 273 предприятия Татарстана получили постановления об обязательной вакцинации сотрудников.