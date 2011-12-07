В хранении электронных документов должны быть четкие правила

В мероприятии, которое прошло в Казанской Ратуше, приняли участие руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, директор Государственного архива РФ Лариса Роговая, эксперты по архивному делу из всех субъектов Российской Федерации.

Заседание Совета началось с подарков. Андрей Артизов вручил Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину копии исторических документов, среди них и копия постановления ВЦИК от 27 мая 1920 года о создании ТАССР, которое подписали Владимир Ленин, Михаил Калинин и Авель Енукидзе. Эти документы будут храниться в Государственном архиве РТ.

Фарид Мухаметшин отметил, что в республике реализуется государственная программа «Развитие архивного дела в РТ на 2016–2022 годы» с объемом финансирования около 2 млрд рублей. Благодаря этой программе информатизация и цифровизация архивов развивается активно. На данный момент оцифровано более 200 тысяч особо ценных и наиболее востребованных архивных документов. Это намного облегчает оказание многих госуслуг. С 2005 года в республике действует единая межведомственная система электронного документооборота, которая позволяет госслужащим рационально использовать свое время и ресурсы, а также ускорить процесс согласования и принятия решений.

Также в Татарстане принят законопроект, направленный на повышение ответственности предприятий за своевременное предоставление данных в архив. Любое предприятие, независимо от формы собственности, обязано своевременно предоставлять сведения о своих сотрудниках, потому что от полноты и достоверности этой информации зависит будущее пенсионное обеспечение человека.

Кстати, по данным статистики, сейчас в Татарстане хранится около 4,5 млн ценных дел Архивного фонда России и более 1,5 млн других документов, а также около 2 млн единиц хранения обязательного экземпляра печатной продукции.

Председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова познакомила гостей с цифровыми проектами: генеалогическим порталом «Ядкар», порталом приема обязательного экземпляра аудиовизуальной продукции, системой межведомственного электронного взаимодействия, модулем ЕАИС — «Удаленный читальный зал». Все эти проекты успешно реализуются в Татарстане.

Цифровизация набирает обороты, уже завершается переход к безбумажному документообороту. Специалисты отметили, что в этой ситуации необходимо ускорить создание нормативной и научно-методической базы работы с электронными документами на всех этапах: от создания до сдачи и хранения в архиве. Особое внимание должно быть уделено правилам хранения и защите электронных документов.

В дни проведения Всероссийского совета по архивному делу в Казанской Ратуше открылась выставка документов «История ТАССР». В экспозиции, посвященной 100-летнему юбилею ТАССР, представлены документы, фотографии из фондов Государственного архива РТ. Здесь можно увидеть много поистине исторических документов, например Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 27 мая 1920 года, которым была образована Автономная Татарская Социалистическая Советская Республика, Декрет ЦИК и СНК Татарстана от 25 июня 1921 года о признании татарского языка государственным, Декларацию о государственном суверенитете ТАССР от 30 августа 1990 года.

Отдельный раздел выставки представляет копии уникальных старинных документов, например письмо хана Золотой Орды Улу-Мухаммеда турецкому султану, датируемое 14 марта 1428 года.