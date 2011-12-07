Парковка ЦУМа в Казани вновь вызвала интерес у местных жителей

В социальных сетях снова начали обсуждать парковку казанского ЦУМа.

Теперь на асфальте появилась непонятная разметка с изображением лошади. Это вызвало у казанцев различную реакцию. К слову, привлекает свое внимание территория магазина уже не в первый раз.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как у него открылась первая в России женская парковка. Тогда ряд парковочных мест окрасили в розовый цвет, а их места увеличили с 2,5 м до 4,4 м. Позже ее потребовали ликвидировать, поскольку они перестали соответствовать требованиям российского законодательства и ПДД.