Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Советском районе Казани произошел пожар в гаражном комплексе

Огонь вспыхнул на улице Седова.
В субботу на улице Седова в гаражном комплексе произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. На ликвидацию огня, распространившегося на площади в 400 кв. метров, ушло около 1,5 часов. На место были стянуты 56 человек и 19 единиц спецтехники. Обошлось без пострадавших.
КВ
Лента новостей