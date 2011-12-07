В Советском районе Казани произошел пожар в гаражном комплексе

В субботу на улице Седова в гаражном комплексе произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. На ликвидацию огня, распространившегося на площади в 400 кв. метров, ушло около 1,5 часов. На место были стянуты 56 человек и 19 единиц спецтехники. Обошлось без пострадавших.