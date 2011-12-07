Как в Татарстане следят за качеством школьного питания

Такую статистику на брифинге в Доме Правительства РТ озвучил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

В Республике Татарстан 1763 пищеблока в 1403 общеобразовательных организациях (с учетом филиалов, отдельно стоящих зданий). На 2020/2021 учебный год численность обучающихся в начальных классах государственных и муниципальных школ в республике составляет около 209 тысяч человек.

На территории Татарстана осуществляют деятельность 16 внешних организаторов питания, которые обслуживают 265 школ в 17 муниципальных образованиях региона. При этом 85% школ организуют питание самостоятельно.

— Министерством образования и науки Республики Татарстан совместно с Управлением Роспотребнадзора по РТ согласовано и утверждено примерное двухнедельное меню для организации бесплатного горячего питания для обучающихся начальных классов республики, также разработаны сезонные (осенние и зимние) меню, которые размещены на сайте министерства, а также на сайтах всех образовательных организаций, — отметил министр.

Также на сайте минобра функционирует раздел «Оценка качества школьного питания», создан раздел удовлетворенности качеством питания в системе электронного образования.

С начала учебного года республиканский Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки 1589 школ.

— При проверках обязательно оценивается меню и его фактическое соответствие согласованному единому меню, способ раздачи блюд, соблюдение температуры блюд на линии раздачи и непосредственно в тарелке у ребенка, соблюдение режимных моментов, технологии приготовления блюд, условия и сроки хранения продуктов питания, наличие маркировки, — отметила глава ведомства Марина Патяшина.

Специалисты Роспотребнадзора проводят отбор проб для микробиологических исследований, проверок на содержание нитратов, качества термической готовности блюд, калорийности и качества рациона, содержания белков, жиров, углеводов и их соотношения друг к другу, а также рассчитывают коэффициент несъедаемости.

Ведомство охватило проверками 408 школ (25,7%), в 220 из которых были выявлены нарушения. Чаще всего это: несоблюдение режимов мытья оборудования, кухонного инвентаря, столовой посуды, занижение температуры подачи горячих блюд, несоблюдение товарного соседства продуктов в холодильниках.

— Управлением начаты проверки в отношении 9 единых и крупных поставщиков продуктов питания в школы и 16 операторов питания, осуществляющих аутсорсинг в 183 школах, — заявила глава республиканского Роспотребнадзора.

С начала учебного года в управление поступило на рассмотрение 11 письменных обращений на организацию питания в школах, 5 фактов подтвердились. Это жалобы на заниженный вес порций для 5 — 11 классов, остывшие блюда, несоответствие фактического меню утвержденному (в меню отсутствует рыба, овощи и фрукты не включены каждый день), некачественные продукты питания в составе продуктового набора, антисанитарию в пищеблоке.