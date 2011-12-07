В Арске вспомнят выдающегося тренера

Сегодня в Арске вспомнят детского тренера, наставника чемпионов Зявдата Абдулловича Хасанова. Он был выдающейся личностью – тренером юных баскетболистов, музыкантом. Родился 6 февраля 1947 г. в г.Тетюши, по профессии - учитель музыки, баянист, инструктор по командным видам спорта. С 1970 г. работал в Арском педагогическом училище преподавателем музыки и тренером, с 1991 г. - директор школы, заместитель Главы Высокогорского района, начальник управления образования в Тетюшском районе, тренер Арской спортивной школы. Команда Арского педучилища 5 раз становилась призером первенства России по баскетболу. А в 1982 году женская баскетбольная команда под его руководством стала Чемпионом России. Скончался Зявдат Абдуллович на рабочем месте во время соревнования, в День тренера, 30 октября 2019 года. Его ученики выступили с инициативой присвоить спортивной школе или спортивному комплексу Арска имя тренера Зявдата Хасанова, а также назвать одну из улиц города его именем.