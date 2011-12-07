Генконсульство Ирана в Казани: «Мы - свидетели прогресса сотрудничества между Ираном и Татарстаном»

Сотрудничество Ирана с Татарстаном говорит о внимании к потенциалу научного и индустриального сотрудничества республик. Об этом сказано в сообщении генконсульства Ирана в Казани в случаю 42-й годовщины победы Исламской революции в Иране.

«Мы являемся свидетелями прогресса и развития сотрудничества и экономических проектов между Исламской Республикой Иран и Республикой Татарстан Российской Федерации, и надеемся, что после устранения коронавируса это сотрудничество увеличится», — сказано в сообщении.

Консульство также отмечает успехи компании «Татнефть», которая имеет «отличные перспективы» на нефтяном рынке Ирана.

Напомним, 11 февраля 1079 года народ Ирана под руководством лидера Имама Хомейни совершил Иранскую революцию. На смену авторитарному деспотическому режиму пришел государственный строй исламской республики, за который отдали голос 98% иранского народа. В ходе революции была принята новая Конституция и сформирована независимая внешняя политика, при которой Иран не имеет права вмешиваться во внутренние дела других стран, как и другие страны не могут вмешиваться во внутренние дела Ирана.