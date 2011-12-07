МакSим опубликовала свой первый пост в Инстагарам после выхода из комы

Певица МакSим планирует в ближайшее время вернуться домой. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.

«Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью», — написала она.

Также певица призналась, что полтора месяца, которые она провела в медикаментозном сне, прошли для нее, как два дня.

Певица рассказала, что не сможет выступать, пока идет восстановление легких после болезни.

Напомним, что 11 июня МакSим почувствовала симптомы простуды, о чем рассказала на своей странице в Инстаграм. 19 июня артистка была госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из медикаментозной комы певицу вывели 3 августа.