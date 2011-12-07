Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

МакSим опубликовала свой первый пост в Инстагарам после выхода из комы

Певица призналась, что полтора месяца в медикаментозном сне прошли для нее, как два дня.

Певица МакSим планирует в ближайшее время вернуться домой. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм.

«Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью», — написала она.

Также певица призналась, что полтора месяца, которые она провела в медикаментозном сне, прошли для нее, как два дня.

Певица рассказала, что не сможет выступать, пока идет восстановление легких после болезни.

Напомним, что 11 июня МакSим почувствовала симптомы простуды, о чем рассказала на своей странице в Инстаграм. 19 июня артистка была госпитализирована с пневмонией, введена в искусственную кому на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из медикаментозной комы певицу вывели 3 августа.

КВ
Лента новостей