Пикник с историками и осмотр кораблей: афиша мероприятий на Казанке в августе

«Пикник с историками». 15 августа в 16:00

В эти выходные на территории Русско-Немецкой Швейцарии пройдет «Пикник с историками» (15 августа в 16:00 ). В нем примут участие кандидат исторических наук Александр Овчинников и представители сообщества «Старая Казань». Эксперты расскажут об археологических стоянках на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Участники пикника узнают, сколько лет назад существовали древнейшие поселения — городища Казанка I и Казанка II, где они были расположены, а также, что было найдено в точках раскопок. Место встречи — парковка под мостом Миллениум. Регистрация по ссылке.

21 августа в 10:00 состоится прогулка «История судостроения в Адмиралтейской слободе и на Старом русле Казанки»

В пятницу, 21 августа, жителям и гостям города вместе с краеведом Яном Гордеевым предлагают побольше узнать об истории судостроения в Адмиралтейской слободе, и стать участниками секции судомодельного спорта городского центра детского технического творчества им. В. П. Чкалова. Участникам мероприятия расскажут, из чего состояло Адмиралтейство, какие корабли строились и для каких они были целей построены. Точка сбора — памятник Ленину, на пересечении улиц Лукницкого и 1 мая. Для участия зарегистрируйтесь по ссылке.

28 августа в 12.00 пройдет экскурсия «Панорама Казани»

В конце августа на территории будущего парка «Манзара» пройдет экскурсия «Панорама Казани» от краеведа Марка Шишкина. Территория парка граничит с важными для истории города районами: Козьей слободой, Гривкой, а также Ягодной и Адмиралтейской слободами. У участников мероприятия будет возможность погрузиться в прошлое этих территорий. Также им расскажут, как развивалась и менялась Казань с булгарской эпохи до нашего времени. Место встречи — поворот на пляж Нижнее заречье, у шлагбаума со стороны Кремлевской дамбы. Чтобы присоединиться к экскурсии,необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Важно отметить, что все мероприятия бесплатные, для участия необходима предварительная регистрация.