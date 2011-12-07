«История Татарстана с древнейших времен до наших дней» будет представлена на Ученом совете Национального музея РТ

Сегодня, 10 сентября, в Национальном музее РТ состоится заседание Ученого совета музея. Научный форум приурочен 125-летию Национального музея. Также научному музейному сообществу будет представлена обновленная экспозиция «История Татарстана с древнейших времен до наших дней».

С основным докладом о 125-летней истории музея, его сегодняшнем дне и перспективах развития выступит генеральный директор Национального музея РТ, доктор исторических наук Гульчачак Назипова.

Как сообщает пресс-служба Нацмузея РТ, Ученый совет действует при музее с 1939 года. В составе совета - ведущие специалисты Института истории им. Ш. Марджани, Института археологии им. А.Х. Халикова и Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, Казанского федерального университета, других учреждений образования и культуры.