Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«История Татарстана с древнейших времен до наших дней» будет представлена на Ученом совете Национального музея РТ

С основным докладом о 125-летней истории музея, его сегодняшнем дне и перспективах развития выступит генеральный директор Национального музея РТ, доктор исторических наук Гульчачак Назипова.

Сегодня, 10 сентября, в Национальном музее РТ состоится заседание Ученого совета музея. Научный форум приурочен 125-летию Национального музея. Также научному музейному сообществу будет представлена обновленная экспозиция «История Татарстана с древнейших времен до наших дней».

С основным докладом о 125-летней истории музея, его сегодняшнем дне и перспективах развития выступит генеральный директор Национального музея РТ, доктор исторических наук Гульчачак Назипова.

Как сообщает пресс-служба Нацмузея РТ, Ученый совет действует при музее с 1939 года. В составе совета - ведущие специалисты Института истории им. Ш. Марджани, Института археологии им. А.Х. Халикова и Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова, Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, Казанского федерального университета, других учреждений образования и культуры.

КВ
Лента новостей