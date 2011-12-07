Автоинспекторы Татарстана спасли мужчину с обмороженными ногами.

В республиканской Госавтоинспекции рассказали, что увидели на обочине дороги мужчину старшие лейтенанты полиции Айрат Вильданов и Рифат Гилязов. Во время патрулирования трассы Набережные Челны — Сарманово тот стоял на коленях и пытался поймать попутку.

Позже выяснилось, что мужчина шел из одного населенного пункта в другой, пока он не устал. А сажать человека с трассы проезжающие мимо машины не хотели. Так, инспекторы ГИБДД посадили замерзшего татарстанца в патрульное авто и напоили его горячим чаем. Там они обнаружили, что мужчина обморозил ноги, после чего стражи порядка доставили его в больницу.