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Автоинспекторы Татарстана спасли мужчину с обмороженными ногами

Мужчина шел из одного населенного пункта в другой, пока он не устал.

Автоинспекторы Татарстана спасли мужчину с обмороженными ногами.

В республиканской Госавтоинспекции рассказали, что увидели на обочине дороги мужчину старшие лейтенанты полиции Айрат Вильданов и Рифат Гилязов. Во время патрулирования трассы Набережные Челны — Сарманово тот стоял на коленях и пытался поймать попутку.

Позже выяснилось, что мужчина шел из одного населенного пункта в другой, пока он не устал. А сажать человека с трассы проезжающие мимо машины не хотели. Так, инспекторы ГИБДД посадили замерзшего татарстанца в патрульное авто и напоили его горячим чаем. Там они обнаружили, что мужчина обморозил ноги, после чего стражи порядка доставили его в больницу. 

КВ
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