Стало известно, как и когда ветераны смогут получить единовременную выплату к 75-летию Победы

Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не нужно, выплаты ветеранам Великой Отечественной войны будут произведены без получения специального заявления. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ.Напомним, инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 федерального закона № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период войны, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией, войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат единовременную выплату в размере 75 тысячи рублей.Выплату в размере 50 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 федерального закона № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.Дополнительно к вышеперечисленным выплатам в соответствии с Указом Президента РФ от 24 апреля 2019 №186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы» участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов осуществляется ежегодная денежная выплата в размере 10 000 руб.