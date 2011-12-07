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В Татарстане долги по зарплате сократились еще почти на 6 миллионов рублей

На этот раз частично погасило свои долги перед работниками ООО «УК «Энергия» Муслюмовского района.
ООО «УК «Энергия» Муслюмовского района частично погасило долги перед работниками. Общая сумма просроченной зарплаты, полученной 75 работниками «Энергии», составила 5 миллионов рублей.Об этом напоминает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.Работа с предприятиями-должниками по зарплате — одна из важнейших сфер деятельности Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Ранее «КВ» сообщали, что почти на миллион рублей сократился долг по зарплате в Татарстане.
КВ
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