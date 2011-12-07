В Татарстане долги по зарплате сократились еще почти на 6 миллионов рублей

ООО «УК «Энергия» Муслюмовского района частично погасило долги перед работниками. Общая сумма просроченной зарплаты, полученной 75 работниками «Энергии», составила 5 миллионов рублей.Об этом напоминает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.Работа с предприятиями-должниками по зарплате — одна из важнейших сфер деятельности Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Ранее «КВ» сообщали, что почти на миллион рублей сократился долг по зарплате в Татарстане.