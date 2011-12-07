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Прокуратура Бавлов потребовала очистить участок трассы М-5 от снега, где произошла пробка

На дороге и обочине образовались выбоины и снежные валы, а дорожные знаки были покрыты льдом.

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев сообщил о требовании бавлинской прокуратуры почистить трассу от снега, где произошла пробка.

Надзорное ведомство Бавлов начало проверку информации об образовании пробки на участке федеральной трассы М-5. На место выехали сотрудники местной Госавтоинспекции, где обнаружили различные нарушения. Проезжая часть не была очищена от снега, на дороге и обочине образовались выбоины и снежные валы, а дорожные знаки были покрыты льдом.

По этой причине в отношении учреждения ФУАД «Приуралье» возбудили административное дело по статье 12.34 КоАП РФ и потребовали очистить указанный участок трассы от снега.

КВ
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