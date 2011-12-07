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12 марта в ряде домов Нижнекамска не будет электроэнергии

Отключение связано с плановым ремонтом линий электропередач.
Во вторник, 12 марта, в нескольких домах Нижнекамска не будет электроэнергии, сообщает официальный сайт НМР. С 11:00 до 14:00 света не будет в домах №19 на ул. Юности 19, №17 и 19 по ул. Тукая. Отключение связано с плановым ремонтом линий электропередач.
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