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Минниханов о трагедии в школе №175: Мы обойдём каждую семью

Рустам Минниханов и федеральные министры навестили пострадавших детей в ДРКБ.

Организацию выплат семьям погибших и пострадавших в стрельбе в казанской школе N175 ПрезидентРТ пообещал взять под свой контроль. Речь об этом шла во время совещания в ДРКБ, где приняли участие Рустам Минниханов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

«Все выплаты, вопросы похоронные – все вопросы берём на себя. Организуем эту работу. Мне постоянно будут докладывать, - заверил Минниханов. - В школе находится наш вице-премьер. Мы еще раз все проверим и обойдём каждую семью».

Президент рассказал, что на селекторном совещании с главами районов поручил им обследовать все учебные заведения. Сотрудники МВД и Росгвардии будут контролировать школы всю неделю в усиленном режиме.

Рустам Минниханов и федеральные министры навестили пострадавших детей. Они поговорили с врачами и второклассниками, которые получили травмы, выпрыгивая из окон во время нападения на школу.

Полная хроника трагедии в школе N175 доступна по ссылке.

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