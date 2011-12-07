Семьи погибших в результате стрельбы в школе Казани получат 1 млн рублей

Люди, получившие ранения тяжелой и средней тяжести, получат по 400 тыс. рублей. Об этом стало известно после заседания антитеррористической комиссии РТ.

«Правительство республики по поручению Президента готовит постановление по организации выплат. Один миллион рублей семьям погибших, 400 тысяч рублей людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч рублей — легкой степени», — говорится в сообщении.

В результате стрельбы в казанской гимназии № 175 погибли 8 человек и 21 человек доставлен в больницу.