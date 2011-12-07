Тихий и спокойный: стала известная характеристика студента, устроившего стрельбу в школе

Устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев был тихим и спокойным студентом. Об этом сообщает РБК, который ознакомился с его характеристикой.

В характеристике от колледжа говорится, что Галявиев показал себя тихим, спокойным, опрятным и не конфликтным студентом. Он не имел вредных привычек и уважительно общался с преподавателями и одногруппниками.

В документе также говорится, что Ильназ Галявиев с сентября начал пропускать занятия, а 13 апреля 2021 года связь с ним была потеряна, после чего он был отчислен.

Напомним, что в Ильназ Галявиев напал с ружьем на казанскую гимназию № 175 в результате чего погибло 8 человек и 21 человек доставлен в больницу.