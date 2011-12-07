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Сегодня в Татарстане прогнозируется жара до +32 градусов

В ближайшее время осадков в республике не ожидается.

В среду, 11 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность без осадков, сообщает Гидрометцентр РТ. 

Днем температура воздуха составит от +29 до +32 градусов. Что касается Набережных Челнов, то там столбики термометров поднимутся до 27-30 градусов тепла. Также в республике ожидается северо-восточный умеренный ветер.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Татарстане. По его словам, температура воздуха достигнет +35 градусов. 

Подробнее о погоде в республике в августе читайте в материале «Казанских ведомостей».

КВ
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