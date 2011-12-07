Сооснователей «Финико» рызыскивают правоохранительные органы

Сооснователи «Финико» Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в розыск. Об этом сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров.

«По „Финико“ у нас ведется достаточно активная работа и по розыску оставшихся трех подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества», — сказал Давлетьяров.

Ранее один из создателей финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин был арестован в Казани на два месяца — до 28 сентября. Накануне в Верховный суд поступила апелляция от адвоката Доронина. Причиной для подачи обжалования решения суда стало несогласие юриста с избранной мерой пресечения. Он настаивает на решении, несвязанным с лишением свободы.