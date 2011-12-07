Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Сооснователей «Финико» рызыскивают правоохранительные органы

Сейчас подозреваемые находятся за границей.

Сооснователи «Финико» Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в розыск. Об этом сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров. 

«По „Финико“ у нас ведется достаточно активная работа и по розыску оставшихся трех подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества», — сказал Давлетьяров. 

Ранее один из создателей финансовой пирамиды «Финико» Кирилл Доронин был арестован в Казани на два месяца — до 28 сентября. Накануне в Верховный суд поступила апелляция от адвоката Доронина. Причиной для подачи обжалования решения суда стало несогласие юриста с избранной мерой пресечения. Он настаивает на решении, несвязанным с лишением свободы.

КВ
Лента новостей