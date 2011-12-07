В Верховный суд РТ поступила апелляция на арест Кирилла Доронина

В Верховный суд РТ поступила апелляция на арест сооснователя финансовой организации «Финико» Кирилла Доронина, сообщает пресс-служба суда.

Материалы по делу Доронина поступили в суд накануне. Время и дата рассмотрения обжалования еще неизвестны.

Ранее адвокат Доронина Всеволод Добрынин в беседе с корреспондентом «Казанских ведомостей» сообщил, что подал апелляцию на арест своего подопечного. Причиной для подачи обжалования решения суда стало несогласие юриста с избранной мерой пресечения. Он настаивает на решении, связанным с лишением свободы.

Напомним, одного из создателей «Финико», признанной в России финансовой пирамидой, арестовали 30 июля на два месяца — до 28 сентября. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии МВД по Татарстану, с августа 2019 года по декабрь 2020 руководители организации привлекали деньги граждан «под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках». Доронину грозит до 10 лет тюрьмы.