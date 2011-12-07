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Основатель Finiko Кирилл Доронин арестован на 2 месяца

Вахитовский суд Казани вынес меру пресечения предпринимателю.

Вахитовский суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об аресте основателя компании «Финико» Кирилла Доронина на два месяца до 28 сентября. Это время основатель компании, которую ЦБ признал финансовой пирамидой, проведет в СИЗО.

Полицейские задержали основателя компании Finiko («Финико») сегодня, 30 июля. Доронин был вызван на допрос в Главное следственное управление МВД, где его и задержали оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

В суде Кирилл Доронин подтвердил информацию, что у него есть турецкое гражданство и паспорт на имя Онура Намика. Доронин в суде свою вину не признал и заявил, что сейчас ведется работа по возврату средств участникам платформы. Он просил суд избрать ему как меру пресечения домашний арест, так как его супруга ждет ребенка.

«Компания [Finiko] была зарегистрирована за пределами Российской Федерации. Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Поступило более ста заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской областей, а также из республики Казахстан», — сообщила подробности официальный представитель МВД России Ирина Волк.

КВ
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