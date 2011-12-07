Основатель Finiko Кирилл Доронин арестован на 2 месяца

Вахитовский суд Казани удовлетворил ходатайство следствия об аресте основателя компании «Финико» Кирилла Доронина на два месяца до 28 сентября. Это время основатель компании, которую ЦБ признал финансовой пирамидой, проведет в СИЗО.

Полицейские задержали основателя компании Finiko («Финико») сегодня, 30 июля. Доронин был вызван на допрос в Главное следственное управление МВД, где его и задержали оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

В суде Кирилл Доронин подтвердил информацию, что у него есть турецкое гражданство и паспорт на имя Онура Намика. Доронин в суде свою вину не признал и заявил, что сейчас ведется работа по возврату средств участникам платформы. Он просил суд избрать ему как меру пресечения домашний арест, так как его супруга ждет ребенка.

«Компания [Finiko] была зарегистрирована за пределами Российской Федерации. Для привлечения наибольшего количества клиентов распространялась информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Поступило более ста заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской областей, а также из республики Казахстан», — сообщила подробности официальный представитель МВД России Ирина Волк.