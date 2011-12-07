В органы Татарстана поступило всего 5 заявлений на «рухнувшую» финансовую организацию Frendex

В правоохранительные органы Татарстана поступило пять заявлений. Об этом сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров.

«По организации Frendex у нас порядка пяти заявлений поступило, но мы ожидаем, что это количество тоже будет увеличиваться в геометрической прогрессии со временем», — сказал Давлетьяров.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что финансовый клуб Frendex «рухнул» вслед за «Финико». Вкладчикам этот клуб обещал доход от 30 до 70% в месяц, а также «высокий уровень безопасности вложенных средств».

Компания также предлагала программы, по которым вкладчики якобы могли покупать товары за часть от стоимости. Компания имеет свою внутреннюю валюту, которая называется FX-доллары. Стартовая сумма — 100 FX-долларов равна 1 американскому доллару, но ввести на счет можно только биткоины.