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Форум самозанятых пройдет в Казани 19-20 сентября в Горкинско-Ометьевском парке

Он станет площадкой для обсуждения и решения актуальных вопросов и проблем в сфере самозанятости

Форум самозанятых пройдет в Казани 19-20 сентября в Горкинско-Ометьевском парке. Центром внимания станет маркет с товарами и услугами от самозанятых татарстанцев и фуд-корт. В настоящее время оргкомитет продолжает принимать заявки от участников мероприятия. Организаторами события выступили Министерство экономики РТ, мэрия Казани, Фонд поддержки предпринимательства РТ, АНО «Центр поддержки самозанятых», Фонд поддержки развития бизнеса «Фабрика предпринимательства».

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