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Первый день голосования проходит активно

На избирательном участке №299, расположенном в Казанском медицинском колледже, голосование на выборах Президента Республики Татарстан и депутатов Казгордумы проходит активно.

По словам членов избирательной комиссии и общественных наблюдателей, в первый день голосования на избирательный участок пришло довольно много казанцев. 

К тому же с 8 утра до 13 часов у домов №2 и 4 по улице Парина работал мобильный избирательный участок. Автобус не сразу нашел место для парковки во дворе, заполненном автомобилями. Но жители близлежащих домов терпеливо ждали открытия мобильного участка, чтобы проголосовать по пути на работу.    

КВ
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