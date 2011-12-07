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В Казани задолженность по зарплате сократилась еще на 3 миллиона рублей

В республике ведется планомерная работа с руководителями организаций и предприятий, которые задерживают выплату зарплаты своим сотрудникам.

Казанское предприятие «Тебова Нур» частично погасило долги по зарплате. 37 работникам предприятия выплатили часть задерживаемой зарплаты. Общая сумма выплат составила 3 миллиона рублей.

Пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ напоминает, что в республике ведется планомерная работа с руководителями организаций и предприятий, которые задерживают выплату зарплаты своим сотрудникам. Работа проводится в рамках Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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