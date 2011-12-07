Рустаму Минниханову вручили медаль Анатолия Кони

Рустам Минниханов провел встречу с министром юстиции России Константином Чуйченко, сообщает пресс-служба Президента РТ.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества Минюста РФ и Татарстана.

На встрече Чуйченко вручил Рустаму Минниханову высшую ведомственную награду возглавляемого им министерства — медаль Анатолия Кони. Она была учреждена в 2000 году в честь выдающегося российского юриста — Анатолия Федоровича Кони (1844–1927).

Медаль была вручена за содействие в области социальной защиты госслужащих Минюста РФ, а также за укрепление двухсторонних отношений и личные заслуги.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Рустам Минниханов во время традиционного совещания в Доме Правительства РТ призвал обеспечить города удобными площадками для проведения сельхозярмарк.