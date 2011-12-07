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В Елабужском районе РТ проведут отчуждение животных из-за африканской чумы свиней

Работы проведут на территории национального парка «Нижняя Кама», в селах Большие Армалы, Лекарево, Танайка Елабужского района и поселке Пробуждение Нижнекамского района.

В Елабужском районе Татарстана, где был обнаружен очаг африканской чумы свиней, изымут продукты животноводства и проведут отчуждение скота. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В документе уточняется, что работы будут проведены на территории национального парка «Нижняя Кама», а также в пределах административных границ сел Большие Армалы, Лекарево, Танайка Елабужского района и поселка Пробуждение Нижнекамского района.

Для выполнения постановления создана спецкомиссия.

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