В Елабужском районе РТ проведут отчуждение животных из-за африканской чумы свиней

В Елабужском районе Татарстана, где был обнаружен очаг африканской чумы свиней, изымут продукты животноводства и проведут отчуждение скота. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В документе уточняется, что работы будут проведены на территории национального парка «Нижняя Кама», а также в пределах административных границ сел Большие Армалы, Лекарево, Танайка Елабужского района и поселка Пробуждение Нижнекамского района.

Для выполнения постановления создана спецкомиссия.