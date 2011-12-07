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В Казани откроются три новых филиала МФЦ

Один из них появится в микрорайоне «Салават Купере».
В этом году в столице РТ откроются три новых филиала МФЦ, сообщает пресс-служба Минэкономики республики. Они начнут работать в микрорайоне «Салават Купере», поселке Юдино и на ул. Лукина. В микрорайоне «Салават Купере» будут функционировать 10 окон, в Юдино – 7. Вариант для офиса в поселке Юдино уже подобран.
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