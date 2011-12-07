Куклы - дело не только женское

Этот необычный фестиваль посвящен весеннему празднику 8 Марта. Здесь можно увидеть оригинальные куклы мастеров из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Ижевска и Набережных Челнов.

Работы Александра выделяются на общем фоне - сразу чувствуется мужская рука, мужской взгляд, мужской почерк.

- Александр, как вы увлеклись этим в общем-то чисто женским делом - делать куклы?

- Я бывший военный, в детстве учился в художественной школе, но меня исключили после первого класса. Занимался скульптурой, барельефами, а год назад всерьез занялся куклами.

- Неужели человеку военному так интересно играть в куклы?

- А я в них не играю, я их делаю. Но думаю, что многие мои работы куклами сложно назвать. Это скорее историческая реконструкция в миниатюре. Все детали костюмов стараюсь воссоздавать с исторической точностью. Например, когда работал над образом Чингисхана на коне, меня консультировал профессор истории.

- Из чего вы делаете свои произведения?

- Материалы разные: кожа натуральная разных видов, металл, ткань, конский волос, синтетические волосы, различные пластики... А вот коня сделал из монтажной пены. В работе с каждым материалом использую свои технологии. Часто работаю методом «научного тыка» и так разрабатываю свои ноу-хау. Каждую куклу леплю с конкретного человека. Даже у хана есть свой реальный прототип.

- Сколько времени уходит, чтобы сотворить одну куклу?

- Все зависит от вдохновения. Чингисхана я сделал за две недели.

- Тяжело расставаться со своими работами?

- Нет, нисколько. Если работа кому-то понравилась, значит, она востребована, и это стимул начать новую.