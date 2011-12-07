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Куклы - дело не только женское

Мужчина, делающий куклы, - явление редкое, даже уникальное. Казанец Александр Бочкарев стал единственным мужчиной, который представил свои творения на фестивале авторской куклы и игрушки «Зазеркалье», прошедшем в музее-заповеднике «Казанский кремль».

Этот необычный фестиваль посвящен весеннему празднику 8 Марта. Здесь можно увидеть оригинальные куклы мастеров из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Казани, Перми, Ижевска и Набережных Челнов.
Работы Александра выделяются на общем фоне - сразу чувствуется мужская рука, мужской взгляд, мужской почерк. 
- Александр, как вы увлеклись этим в общем-то чисто женским делом - делать куклы?
- Я бывший военный, в детстве учился в художественной школе, но меня исключили после первого класса. Занимался скульптурой, барельефами, а год назад всерьез занялся куклами. 
- Неужели человеку военному так интересно играть в куклы?
- А я в них не играю, я их делаю. Но думаю, что многие мои работы куклами сложно назвать. Это скорее историческая реконструкция в миниатюре. Все детали костюмов стараюсь воссоздавать с исторической точностью. Например, когда работал над образом Чингисхана на коне, меня консультировал профессор истории. 
- Из чего вы делаете свои произведения?
- Материалы разные: кожа натуральная разных видов, металл, ткань, конский волос, синтетические волосы, различные пластики... А вот коня сделал из монтажной пены. В работе с каждым материалом использую свои технологии. Часто работаю методом «научного тыка» и так разрабатываю свои ноу-хау. Каждую куклу леплю с конкретного человека. Даже у хана есть свой реальный прототип.
- Сколько времени уходит, чтобы сотворить одну куклу?
- Все зависит от вдохновения. Чингисхана я сделал за две недели.
- Тяжело расставаться со своими работами?
- Нет, нисколько. Если работа кому-то понравилась, значит, она востребована, и это стимул начать новую. 

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