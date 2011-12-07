Родственники погибших при стрельбе в казанской школе получат выплаты сегодня

Родственники погибших во время стрельбы в казанской гимназии № 175 получат выплаты в 1 млн рублей. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» рассказала министр труда занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

«По поручению Президента РТ Рустама Минниханова вчера было оперативно принято решение об оказании единовременной материальной помощи в размере 1 млн рублей в равных долях каждому члену семьи. Сейчас мы оперативно отрабатываем со следственным комитетом постановление о признании пострадавшими и соответственно планируем, что к концу дня выплаты в размере 1 млн рублей на каждого погибшего будут произведены», — сказала Зарипова.

Она добавила, что выплаты получившим вред здоровью будут произведены после того, как будет дана судебно-медицинская экспертиза, оценка и заключение о степени тяжести вреда здоровью.

«Понятно, что сейчас степень тяжести вредя здоровью будет устанавливаться не одномоментно, а по мере прохождения лечения», — заключила спикер.

Напомним, что после нападения на казанскую гимназию №175 в больницах республики остается 23 человека.