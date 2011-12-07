В Казани прошло прощание с погибшей в школе №175 учительницей Эльвирой Игнатьевой

Сегодня в Казани попрощались Эльвирой Игнатьевой, учительницей английского гимназии № 175. 25-летнюю девушку похоронили на мусульманском кладбище в Самосырово.

На прощании безутешная мама погибшей девушки все время спрашивала, обращаясь к ней: «Как я буду жить дальше, доченька?»

Эльвира Игнатьева работала в гимназии четвертый год, поступив туда сразу после учебы в университете. Она преподавала в пятом классе. Во время нападения на школу, учительница вышла в коридор, где в нее выстрелил Ильназ Галявиев.

Близкие говорят, что Эльвира хотела оставить работу преподавателем и после выпуска своего класса уволиться. Но решила «довести» детей, привыкших к ней, до конца учебного года. К тому же ответственности за класс добавлял и полученный в 2018 году грант за победу в конкурсе «Наш новый учитель».

Эльвира Игнатьева вела в Инстаграме свой блог, где писала о том, как жить счастливо. Там она рассказывала подписчикам, как получать радость от простых моментов жизни.

«Сделать свою жизнь счастливой не так уж сложно. Надо лишь перестать думать, что счастье возможно только где-то там, в будущем, и научиться получать удовольствие от каждой конкретной минуты, здесь и сейчас… Оставь будущее в покое, не строй его в мыслях. Займись настоящим, дари ему любовь и отсутствие страха», — говорится в тексте одного из её постов.

Похороны погибших при нападении на школу проходят сегодня.

Вчера, 11 мая в 175-й гимназии на улице Файзи Казани произошла стрельба. Жертвами 19-летнего стрелка стали семь детей и два взрослых. 18 учеников получили различные травмы и огнестрельные ранения.