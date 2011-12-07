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Хайпа у «Казанских ведомостей» не получится: Шигабутдинов пообещал не прекращать финансирование «Синтеза»

На данный момент у команды нет финансовых проблем, отметил президент клуба Ирек Зиннуров.

ТАИФ не планирует прекращать финансирование ватерпольного клуба «Синтез». Об этом сообщил гендиректор ТАИФа Руслан Шигабутдинов, отвечая на вопрос корреспондента «Казанских ведомостей». 

«Очень интересный подход у всех корреспондентов, негативный. „А вы закончите карьеру?“, „А это у вас крайняя Олимпиада?“, „А вы прекратите финансировать?“. Дешевого хайпа не получится у „Казанских ведомостей“. В планах прекращения финансирования у нас нет.<…> Спортклуб будет работать в новом сезоне по полной программе», — сказал Шигабутдинов.

Сейчас у клуба все в порядке с финансированием, отметил президент «Синтеза» Ирек Зиннуров. 

«Сейчас наши, даже новые игроки, которые пришли к нам в клуб, заключили трудовые договоры. Все будет также продолжено», — подчеркнул спикер. 

Напомним, ранее ТАИФ отказался от спонсирования регбийного клуба «Стрела». В результате финансовых проблем клуб лишился половины состава. Сейчас команда нашла нового спонсора, но его имя не раскрывается.

КВ
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