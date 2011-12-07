Хайпа у «Казанских ведомостей» не получится: Шигабутдинов пообещал не прекращать финансирование «Синтеза»

ТАИФ не планирует прекращать финансирование ватерпольного клуба «Синтез». Об этом сообщил гендиректор ТАИФа Руслан Шигабутдинов, отвечая на вопрос корреспондента «Казанских ведомостей».

«Очень интересный подход у всех корреспондентов, негативный. „А вы закончите карьеру?“, „А это у вас крайняя Олимпиада?“, „А вы прекратите финансировать?“. Дешевого хайпа не получится у „Казанских ведомостей“. В планах прекращения финансирования у нас нет.<…> Спортклуб будет работать в новом сезоне по полной программе», — сказал Шигабутдинов.

Сейчас у клуба все в порядке с финансированием, отметил президент «Синтеза» Ирек Зиннуров.

«Сейчас наши, даже новые игроки, которые пришли к нам в клуб, заключили трудовые договоры. Все будет также продолжено», — подчеркнул спикер.

Напомним, ранее ТАИФ отказался от спонсирования регбийного клуба «Стрела». В результате финансовых проблем клуб лишился половины состава. Сейчас команда нашла нового спонсора, но его имя не раскрывается.