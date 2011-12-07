У казанского регбийного клуба «Стрела» появился новый анонимный спонсор

Компания ТАИФ перестала спонсировать казанский регбийный клуб «Стрела». У команды уже появился новый спонсор, но его имя не разглашается. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщил спортивный директор клуба Альфред Хисамов.

«Это частное лицо. Мы уточнили, он не хочет афишировать себя. Будем играть без логотипа [спонсора]», — сказал Хисамов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что у казанского регбийного клуба «Стрела» возникли проблемы с финансированием со стороны ТАИФа. Тогда команда лишилась половины игроков и смогла собраться в полном составе только за неделю до чемпионата.

Ряд источников, близких к клубу, связывал потерю спонсора с сделкой СИБУРа и ТАИФа по итогам которой активы ТАИФа будут объединены на базе ПАО «СИБУР Холдинг», в ней действующие акционеры ТАИФа получат только 15%. Взамен на них татарстанская компания передаст контрольный пакет акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий.

Как стало известно вчера, финансовые трудности возникли и у футбольного клуба «Рубин», спонсором которого являлась группа компаний «ТАИФ». По словам представителей «Ак Барс Арены», команда задолжала около 40 млн рублей за пользование домашним стадионом.