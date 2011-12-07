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В Дербышках из огня пожара спасена пожилая женщина

Огонь вспыхнул в частном доме накануне утром.
В воскресенье утром в жилом массиве Дербышки случился пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Огонь охватил крышу здания, а после перекинулся на надворные постройки. 82-летнюю Сотрудники МЧС спасли из горящего дома женщину. Площадь пожара составила более 120 кв. метров. Предварительной причиной названы нарушения правил эксплуатации печи.
КВ
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