В ЖК «Салават-Купере» достроили дом на 340 квартир

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В ЖК «Салават Куперы 17-этажный дом на 340 квартир получил заключение о соответствии, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.
Многоэтажный дом построили в рамках программы соципотеки и национального проекта «Жилье и городская среда».
Общая площадь объекта составляет 21,8 тыс. кв. метров. Возле дома благоустроена прилегающая территория, установлены детские площадки, малые архитектурные формы, высажены деревья и кустарники.
Все ранее полученные замечания застройщик устранил. 340 семей скоро получат ключи от долгожданных квартир.