Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В ЖК «Салават-Купере» достроили дом на 340 квартир

17-этажный дом построен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и по программе соципотеки.

В ЖК «Салават Куперы 17-этажный дом на 340 квартир получил заключение о соответствии, сообщает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Многоэтажный дом построили в рамках программы соципотеки и национального проекта «Жилье и городская среда».

Общая площадь объекта составляет 21,8 тыс. кв. метров. Возле дома благоустроена прилегающая территория, установлены детские площадки, малые архитектурные формы, высажены деревья и кустарники.

Все ранее полученные замечания застройщик устранил. 340 семей скоро получат ключи от долгожданных квартир.

КВ
Лента новостей