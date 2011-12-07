Юные подопечные «Радуги» высадили в саду цветы

Бархатцы и петунии появились на приусадебном участке комплексного центра социального обслуживания населения «Радуга» Бугульминского района. Их посадили ребята - подопечные отделения социальной помощи семье и детям.

С искусством разведения цветов ребята знакомятся на занятиях кружка «Растения от А до Я». Эти занятия проходят в рамках программы трудовой реабилитации несовершеннолетних из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, семена цветов дети посадили в феврале, и все это время бережно ухаживали за ростками, и вот настало время подросшие и окрепшие цветочные рассады высаживать в открытый грунт. Теперь красивые цветы будут радовать всех гостей «Радуги».