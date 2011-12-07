Многие ли выпускники оканчивают школу здоровыми?

К сожалению, статистика в этой области неутешительная. Председатель правления республиканского отделения Союза педиатров России, профессор кафедры педиатрии и неонатологии КГМА РТ Станислав Мальцев привел данные Научного центра здоровья детей Минздрава России. Оказывается, уже среди первоклассников абсолютно здоровых детей очень мало - всего 3 - 4%. А к 11-му классу их не остается вообще! Более того, две трети детей к окончанию школы имеют по два, три, а то и четыре диагноза. В чем причины? Пагубно сказываются на детском здоровье гиперинформатизация нашей жизни и соцсети, компьютеры и сниженная двигательная активность, нездоровое питание с предпочтением фастфуда, ранняя трудовая занятость и многое другое, считают доктора. За последние 10 лет заболеваемость школьников выросла в целом на 27%. А если говорить конкретно, то случаи выявления новообразований увеличились на 52%, нервных болезней - на 37, заболеваний глаз - почти на 40%. В итоге, как бы печально это ни звучало, сейчас ни один ребенок не оканчивает школу абсолютно здоровым, подчеркнули педиатры. Увы, они даже выделили целую группу школьно-обусловленных заболеваний: это болезни костно-мышечной системы, органов зрения, желудочно-кишечного тракта, нервной и сердечно-сосудистой систем. Специалисты коснулись и еще одной серьезной проблемы детского здоровья, которую часто недооценивают. Это синдром дефицита внимания с гиперактивностью. По данным США, его сейчас имеют от 5 до 18% американских детей. В России дело обстоит не лучше. Многие школьники тоже страдают дефицитом внимания, нарушением способности к овладению навыками чтения и письма, произношения звуков, у них наблюдаются скачки настроения, так называемое оппозиционное поведение, склонность к азартным играм, курению, употреблению алкоголя. Для врача-педиатра очень важно вовремя обнаружить у ребенка этот синдром дефицита внимания с гиперактивностью и своевременно начать лечение, поскольку у половины детей симптомы остаются во взрослом возрасте. Проявляется это в том, что человек потом с трудом осваивает свою профессию, имеет склонность к употреблению алкоголя и наркотиков, лихачеству на дороге, вступает в случайные половые связи, а в отношениях с людьми бывает крайне необязательным.