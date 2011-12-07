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На татарстанских АЗС проверяют качество топлива

Работа ведется в рамках месячника по проверке реализуемого топлива.
С 29 октября в Татарстане специалисты ГБУ «Управление по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов в РТ» проводят проверку качества топлива на АЗС. В настоящее время отбор сделан на 240 заправках республики. Ежегодно специалисты проверяют более 1000 проб и около 4% из их числа не соответствуют стандартам.
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