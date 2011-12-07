На татарстанских АЗС проверяют качество топлива

С 29 октября в Татарстане специалисты ГБУ «Управление по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов в РТ» проводят проверку качества топлива на АЗС. В настоящее время отбор сделан на 240 заправках республики. Ежегодно специалисты проверяют более 1000 проб и около 4% из их числа не соответствуют стандартам.