Заправками с некачественным топливом займется прокуратура

С 29 октября в Татарстане проходит месячник по проверке реализуемого топлива. В минувшую пятницу специалисты ГБУ «Управление по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан» прибыли на одну из АЗС крупного республиканского оператора, расположенную на проспекте Победы. Была проведена контрольная закупка трех литров АИ-95. Бензин распределили по трем бутылкам, которые тут же опломбировали.Одна бутылка была отправлена в лабораторию для проведения испытаний. Вторая, которая носит характер арбитражной, сохраняется в неприкосновенном виде в лаборатории, а третья остается на АЗС. В том случае если по итогам лабораторных испытаний топливо не соответствует требованиям стандартов, ГБУ направляет АЗС претензии. Оператор в праве провести в независимой лаборатории повторное исследование. Если результаты исследований говорят о некачественном топливе, ГБУ направляет материалы в прокуратуру. При этом кара для заправщиков весьма суровая - в случае несоответствия топлива регламенту Таможенного союза штраф составит 1% от годового дохода топливной компании.В лаборатории специалисты изучают фракционный состав топлива, уровень содержания смол. Всего за год проводятся исследования более тысячи проб, из которых около 4% оказываются не соответствующими стандартам «Евро-5». Разрушая мифы автомобилистов, заметим, что качество топлива практически невозможно определить по цвету и запаху. Так, летнее топливо имеет интенсивный желтый окрас, межсезонное несколько бледнее, а зимнее и вовсе прозрачное.Проведение месячника поздней осенью не случайно. Именно в этот период возрастает количество эпизодов с различными нарушениями, ведь АЗС переходят с летнего топлива на всесезонное. При этом не всегда операторы избегают их смешения.- У летнего топлива рабочая температура до минус 5 градусов, у всесезонного - до минус 15. Когда они вместе соединяются, то «всесезонка» держится только до минус 12. При более низкой температуре окружающей среды фильтры засоряются и двигатель не заводится, - объяснил заместитель начальника ГБУ «Управление по рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан» Шамиль Гумеров.Этой осенью специалисты посетили 240 АЗС Татарстана, где отобрали 450 проб. 260 из них уже испытаны, по 7 получен неутешительный результат - они не соответствуют требованиям стандартов.- Из года в год основное нарушение - содержание уровня серы. У нас на АЗС реализуется судовое и печное топливо. Некоторые АЗС разбавляют дизельное топливо печным. У дизельного содержание серы должно быть не более 10 мг на килограмм, а у печного это 10000 мг! При разбавлении цифра усредняется до 5000 мг. Такие случаи мы выявляем, - рассказал Шамиль Гумеров.С топливом низкого качества велик шанс столкнуться на АЗС мелких операторов. Они реализуют бензин или дизель, имея на руках только паспорт качества с нефтебазы или завода-изготовителя. А вот что доезжает в бензовозе до цистерны-хранилища АЗС - большой вопрос. В свою очередь крупные операторы республики имеют собственные лаборатории, где ежемесячно следят за качеством топлива.В ГБУ готовы прийти на помощь водителям, чьи авто не заводятся после посещения заправки. По сигналу специалисты выезжают на АЗС и берут пробы из резервуара. При желании водитель также может передать пробу топлива из своего бензобака. По итогам проверки автомобилист получит протокол, что будет основанием при судебном разбирательстве.По итогам текущего месячника в Кабинете министров РТ пройдет брифинг. Список же АЗС, на которых специалисты выявили топливо, не соответствующее стандартам, размещается в интернете.