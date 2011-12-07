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В Альметьевске молодые архитекторы и дизайнеры обустроят родники

В рамках просветительского проекта-школы «Город после» паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» состоялась творческая лаборатория «Природа в городе/Город в природе».

Архитекторы, художники, скульпторы, исследователи, биологи, ландшафтные дизайнеры из Альметьевска, Казани и Набережных Челнов изучали местные родники, сделали замеры, пообщались с местными жителями.

Как рассказала куратор паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» Полина Еж, в Альметьевском районе очень много родников. Молодые специалисты смогут реализовать свои оригинальные идеи по их благоустройству.

Материалы, собранные творческими командами, лягут в основу 6 новых арт-проектов. Они продолжат основную идею программы «Сказки о золотых яблоках» - воплотить историю города в необычных уличных арт-объектах, которые преобразуют городское пространство в пространство вдохновения и новых творческих идей.

КВ
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