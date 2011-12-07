Лыжников на Всемирную Универсиаду провожали олимпийские чемпионы

В награждении победителей приняли участие четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и двукратный обладатель Кубка мира Александр Завьялов – легенды мирового лыжного спорта 70–80-х годов, первый вице-президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Азат Мазитов, глава Заинского района Разиф Каримов, главный тренер сборной Татарстана по лыжным гонкам Эдуард Галеев, члены президиума Федерации лыжных гонок России. По итогам шестидневных соревнований, в которых состязались более 300 представителей вузов России, в общем командном зачете уверенную победу одержали спортсмены Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма из Казани. Второе место заняли спортсмены Пензенского государственного университета, третье – Смоленской академии спорта.По итогам соревнований право представлять Россию в Красноярске завоевали студенты Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма Егор Казаринов, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко и Ольга Кучерук. Всего в состав студенческой сборной страны вошло 16 спортсменов – 8 мужчин и 8 женщин, сообщается на сайте Федерации лыжных гонок и биатлона РТ.Татарстанские лыжники входят в число сильнейших молодых спортсменов России. В сезоне 2018-2019 годов основная сборная Татарстана лидирует по итогам всех этапов Кубка России.