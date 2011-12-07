Правилам безопасности на дорогах надо учить с детского сада

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.Частой причиной летального исхода при ДТП становилось игнорирование требования использования ремней безопасности. Всего зарегистрировано 59 таких случаев. При этом Ленар Габдурахманов отметил, что использование ремней безопасности уменьшает риск гибели в ДТП на 70%.В прошедшем году снизились основные показатели аварийности, в частности, сократилось число ДТП, произошедших по вине пьяных водителей.Вместе с тем Ленар Габдурахманов отметил, что одной из главных проблем в республике остаются аварии с участием пешеходов. Следует отметить, что в 104 случаях гибели пешеходов ДТП произошло вне пешеходных переходов. В целях профилактики в 2019 году в Татарстане на 150 нерегулируемых пешеходных переходах были установлены предупреждающие надписи на русском и татарском языках.Также главный госавтоинспектор республики напомнил о необходимости использования пешеходами световозвращающих элементов. Так, при движении по загородным дорогам в темное время суток их ношение обязательно. В общей сложности в РТ за 2019 год в темное время суток произошло 588 ДТП, в которых погибло 99 человек. Все эти случаи объединяет отсутствие у пешеходов световозвращающих элементов.- Использовать световозвращающие элементы нужно не для того, чтобы пешехода не оштрафовал инспектор. Это условие безопасности движения, - подчеркнул Ленар Габдурахманов.Отдельно была затронута тема пострадавших в ДТП детей. В прошедшем году автомобильные аварии унесли жизни 19 детей, еще 588 получили ранения разной тяжести. При этом в девяти летальных случаях ДТП произошло по вине водителей, перевозящих детей. В четырех случаях дети перевозились без специальных кресел. Ленар Габдурахманов убежден, что в некоторых случаях дети могли выжить, если бы использовались специальные удерживающие устройства.Главный госавтоинспектор республики упомянул и низкий уровень подготовки многих начинающих водителей. Так, напомнил Ленар Габдурахманов, базовые знания о ПДД россияне получают на школьных уроках ОБЖ и классных часах, число которых недостаточно.- Имея слабые знания о ПДД, юноши и девушки идут в автошколу, где учатся всего 4 месяца и получают право на управление транспортным средством, - заметил Ленар Габдурахманов. - Изучение правил безопасности на дорогах нужно начинать с детского сада.