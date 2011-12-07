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В Зеленодольске в четырех магазинах одной сети выявили просрочку

Акционерное общество оштрафовано на 100 тыс. рублей.
В Зеленодольске, во время выездной проверки, Управлением Россельхознадзора по РТ и городской прокуратуры были выявлены нарушения в четырех магазинах одной сети. На витринных полках обнаружены просроченные продукты (бекон, шашлык из свинины, горбуша свежемороженая, семга слабосоленая). В результате акционерное общество, зарегистрированное в Краснодаре, было оштрафовано на 100 тыс. рублей. Жалоба АО в Арбитражный суд РТ была оставлена без удовлетворения, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по РТ.
КВ
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